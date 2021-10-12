Детский тренер Джикии высказался о его лидерских качествах
Фото: инстаграм Джикии/Автор неизвестен
Экс-тренер Георгия Джикии на юношеском уровне Александр Антипов высказался об игре защитника сборной России в матче против команды Словении (2:1) в рамках квалификации к ЧМ-2022.
"Я, может, буду не очень объективен, так как Джикия – мой лучший воспитанник, но скажу, что Георгий – настоящий лидер. Капитаны у сборной меняются, но именно Георгий – настоящий лидер и капитан команды. Вчера самоотверженно сыграл в обороне и забил очень важный гол.
Если честно, не ожидал, что Георгий забьет именно такой красивый гол. Когда его тренировал, не видел подобного в его исполнении. Но я сразу вспомнил, что когда Георгий был маленьким, он играл атакующего полузащитника. Так что у него есть навыки игры в атаке.
Думаю, если мы поедем в Катар, большая вероятность, что Карпин доверит капитанскую повязку именно Джикии. Все позволяет – и позиция, и возраст, и авторитет в команде, и любовь болельщиков. Георгий один из самых реальных кандидатов на должность капитана сборной России", – заявил Антипов.
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