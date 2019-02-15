Детский тренер испанского топ-клуб уволен за домогательства к детям
Мадридский "Атлетико" уволил основателя клубной академии Мануэля Бриньяса, который признался в домогательствах к юным футболистам, сообщает официальный сайт клуба.
88-летний Бриняс руководил молодежной командой мадридского клуба на протяжении 20 лет. Одним из его воспитанником является знаменитый нападающий Фернандо Торрес.
Некий 59-й летний Мигель сообщил, что Бриньяс приставал к нему в период с 1973 по 1975 годы. Сам Бриньяс подтвердил обвинениям, заявив, что он был в плохом душевном состоянии из-за смерти невесты.
Не пропустите: Месси принял решение об инвестициях в неожиданный проект. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Они ничего не добились: Министр спорта РФ высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
"Ювентус" определил несколько кандидатур в качестве замены Аллегри
-
Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы
-
"Интер" определился с будущим Икарди
-
Вальверде продлил контракт с "Барселоной"
Лента новостей
-
Белорусский клуб объявил о переходе бывшего игрока "Спартака"
-
Скандал с умышленной желтой карточкой Рамоса: появилась новая информация
-
В "Баварии" назвали причину, почему Клопп не возглавил клуб
-
Английские топ-клубы нацелились на одного из лидеров "Милана"
-
Они ничего не добились: Министр спорта РФ высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
Манчини ярко оценил шансы сборной Италии на победу в Евро-2020
-
Детский тренер испанского топ-клуб уволен за домогательства к детям
-
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за одного из лучших игроков "Порту"
-
"Ювентус" определил несколько кандидатур в качестве замены Аллегри
-
Икарди отметился ярким заявлением по поводу лишения капитанской повязки в "Интере"
-
УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
-
Названы возможные сроки возвращения в строй травмированного Неймара
-
Кальехон, Баркли, Ло Чельсо попали в символическую сборную тура в Лиге Европы
-
Месси принял решение об инвестициях в неожиданный проект
-
"Интер" определился с будущим Икарди
-
"Тоттенхэм" готов продлить контракт одному из топовых игроков
-
Рибери мощно высказался о своем будущем в "Баварии"
-
Пресс-аташе "Локомотива" опроверг информацию о том, что Дмитрия Тарасова задержали на таможне
-
Манчини сравнил полузащитника "Ромы" с Погба
-
"Зенит" поздравил БДТ со 100-летним юбилеем
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18