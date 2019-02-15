Детский тренер испанского топ-клуб уволен за домогательства к детям

Мадридский "Атлетико" уволил основателя клубной академии Мануэля Бриньяса, который признался в домогательствах к юным футболистам, сообщает официальный сайт клуба.

88-летний Бриняс руководил молодежной командой мадридского клуба на протяжении 20 лет. Одним из его воспитанником является знаменитый нападающий Фернандо Торрес.

Некий 59-й летний Мигель сообщил, что Бриньяс приставал к нему в период с 1973 по 1975 годы. Сам Бриньяс подтвердил обвинениям, заявив, что он был в плохом душевном состоянии из-за смерти невесты.

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