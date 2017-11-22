Деулофеу: "Барселона" едет в Турин за победой"



Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу надеется на победу в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ювентусом".

"Нам достаточно одного очка, чтобы выйти в плей-офф, но мы едет в Турин только за победой. "Ювентус" это сильная и организованная команда, но мы намерены сыграть в свою игру", - приводит слова Деулофеу Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 22:45 мск.

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