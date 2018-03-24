Деулофеу: "Мне будет очень трудно вернуться в "Барселону"

Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу, права на которого принадлежат "Барселоне", рассказал, что ему помешало заиграть в составе "сине-гранатовых".

"Мне будет очень трудно вернуться в "Барселону". Большая часть вины лежит на мне, так как я не показал свой настоящий уровень. Я верю в себя, но я не был стабилен. Я согласился уйти из команды, потому что не играл полтора месяца, и у меня не было вариантов. Я хочу выступать и радоваться. Мне не нравится сидеть на скамейке. В "Барселоне" сложно играть - от тебя много требуют. Мой агент проведёт переговоры с клубом, но я не знаю, что произойдёт в дальнейшем" - приводит слова 24-летнего испанца Marca.

Стоит отметить, что дела Деулофеу в "Уотфорде" также идут не очень хорошо, в его активе только 4 матча, 1 гол и 1 ассист.

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