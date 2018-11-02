Деулофеу: "Мне мешали сравнения с Месси"

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Деулофеу: "Мне мешали сравнения с Месси"

Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу признался, что сравнения с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси навредили его карьере.

"Ежедневно СМИ писали, что я - новый Месси. Это было ужасно. Такие сравнения мешали мне. Это плохо влияет на молодого игрока. Тем более, мой стиль игры больше подходит не "Барселоне", а таким командам, как "Реал" или "Манчестер Сити" - приводит слова 24-летнего испанца Sport.es.

Напомним, что Деулофеу является воспитанником "Барселоны", однако заиграть за основу "сине-гранатовых" ему не удалось. Пока футболист выступал за родной клуб, его трижды ссылали в аренду - "Эвертону", "Севилье" и "Уотфорду". 
 
Не пропустите: Деулофеу не собирается возвращаться в "Барселону". | http://soccernews.ru

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Комментарии
Arsenal Fan

Что с сайтом произошло? Одни фейки пишут пошлятину,а ведь был нормальным сайтом когда то.

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Пупкин

Вот так вот

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Привыкай)

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Пупкин

))))

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Привыкай)

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Всезнайка

Deulofeu said this on the comparisons with Messi: "That was difficult - when I was young it was terrible, every day in the media you are the 'new Messi' - and that's not good for a young player." источник: https://www.sport-english.com/en/news/premier-league/deulofeu-i-wont-ever-return-to-barca-7123424 в чём твои доводы, олень?

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Arsenal Fan

Ууууу у кого то прям бомбит)))

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Arsenal Fan

"Ежедневно СМИ писали, что я - новый Месси" А потом он проснулся )))

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