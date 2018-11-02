Деулофеу: "Мне мешали сравнения с Месси"

Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу признался, что сравнения с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси навредили его карьере.

"Ежедневно СМИ писали, что я - новый Месси. Это было ужасно. Такие сравнения мешали мне. Это плохо влияет на молодого игрока. Тем более, мой стиль игры больше подходит не "Барселоне", а таким командам, как "Реал" или "Манчестер Сити" - приводит слова 24-летнего испанца Sport.es.

Напомним, что Деулофеу является воспитанником "Барселоны", однако заиграть за основу "сине-гранатовых" ему не удалось. Пока футболист выступал за родной клуб, его трижды ссылали в аренду - "Эвертону", "Севилье" и "Уотфорду".



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