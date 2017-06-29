Деулофеу может оказаться в "Роме"

"Рома" следит за полузащитником "Эвертона" Херарду Деулофеу.

Как сообщает Football Italia, хавбек должен стать заменой египтянину Мохамеду Салаху, который стал игроком "Ливерпуля".

В ситуацию может вмешаться "Барселона", которая до 30 июня имеет право выкупа трансферного листа футболиста за 12 миллионов евро.

Читайте: Деулофеу не хочет возвращаться в "Барселону" | http://soccernews.ru