Деулофеу может оказаться в "Роме"

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Деулофеу может оказаться в "Роме""Рома" следит за полузащитником "Эвертона" Херарду Деулофеу.

Как сообщает Football Italia, хавбек должен стать заменой египтянину Мохамеду Салаху, который стал игроком "Ливерпуля".

В ситуацию может вмешаться "Барселона", которая до 30 июня имеет право выкупа трансферного листа футболиста за 12 миллионов евро.

Читайте: Деулофеу не хочет возвращаться в "Барселону" | http://soccernews.ru

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