Вингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу находится в шаге от возвращения в Италию, информирует El Mund Deportivo.

По сведениям издания, в ближайшее время 23-летний игрок должен перейти в "Наполи". За футболиста "партенопейцы" заплатят 20 миллионов евро - 18 миллионов сразу и еще 2 миллиона в виде различных бонусов.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Наполи" может обменяться игроками с "Зенитом". | soccernews.ru