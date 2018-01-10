Деулофеу находится в шаге от возвращения в Италию

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Деулофеу находится в шаге от возвращения в ИталиюВингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу находится в шаге от возвращения в Италию, информирует El Mund Deportivo.

По сведениям издания, в ближайшее время 23-летний игрок должен перейти в "Наполи". За футболиста "партенопейцы" заплатят 20 миллионов евро - 18 миллионов сразу и еще 2 миллиона в виде различных бонусов.

В нынешнем сезоне Деулофеу забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Барселону".

Напомним, "Наполи" может обменяться игроками с "Зенитом". | soccernews.ru

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