Деулофеу намерен побороться за место в основе "Барселоны"

Вингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу, вернувшийся в родную команду после двух лет отсутствия, намерен побороться за место в стартовом составе команды.

Как информирует Marca, 23-летний футболист рассчитывает своей игрой заслужить доверие нового главного тренера "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде и попытаться вытеснить из основы одного из ведущих игроков "команды" - Луиса Суареса, Неймара или Лионеля Месси.

Напомним, "Барселона" отказала Вальверде в приобретении трех игроков. | soccernews.ru