Деулофеу не хочет возвращаться в "Барселону"

Нападающий "Эвертона" Херард Деулофеу не собирается возвращаться в "Барселону".

Как сообщает западная пресса, руководство каталонского клуба уже знают об этом.

Напомним, что у "Барселоны" до 30 июня есть право выкупа контракта футболиста за 12 миллионов евро.

Вторую часть прошлого сезона Деулофеу провел в аренде в "Милане", за который сыграл в 17-ти матчах, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

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