Деулофеу не собирается возвращаться в "Барселону"

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Деулофеу не собирается возвращаться в "Барселону"

Вингер "Уотфорда" Жерар Деулофеу дал понять, что он не собирается возвращаться в "Барселону", воспитанником которой является.

"Я уже два раза пытался заиграть в "Барсе" и у меня ничего не вышло. Поэтому я не хочу пробовать снова. Я не вернусь туда. Выступать за такой клуб очень сложно - тебе не дают шансов и не оказывают доверие" - приводит слова 24-летнего испанца Sport.es.

В этом сезоне Деулофеу сыграл за "Уотфорд" три матча и забил один гол. За основную команду "Барселоны" он выступал с 2011 по 2015 год и в сезоне 2017/18. В общей сложности полузащитник провёл за "сине-гранатовых" 23 поединка, отличившись в них 2 мячами и 2 результативными передачами.

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