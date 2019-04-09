Деулофеу: "Ничего хорошего из возвращению в "Барселону" не вышло. Теперь это прошлое"

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Деулофеу: "Ничего хорошего из возвращению в "Барселону" не вышло. Теперь это прошлое"

Нападающий "Уотфорда" Жерар Деулофеу заявил, что он не вернется "Барселону", воспитанником которой является.

"Ничего хорошего из возвращению в "Барселону" не вышло. Теперь это прошлое. Это главу своей жизни я уже перелистнул. Сейчас я счастлив в Англии и рад приносить пользу своей команды. Конечно, я слежу за "Барселоной". С "Манчестер Юнайтед" им будет непросто. Тем более, в первом матче они сыграют на "Олд Траффорд", где ранее никогда не побеждали", - приводит слова Деулофеу Sky Sports.

Первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" − "Барселона" состоится 10 апреля. Начало встречи в 22.00 мск.

25-летний Деулофеу выступал за "Барселону" с 2011 по 2015 годы, а также с 2017 по 2018 годы. Всего за каталонский клуб он провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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