Деулофеу объяснил свое решение уйти из "Барселоны"

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Деулофеу объяснил свое решение уйти из "Барселоны"Вингер английского "Уотфорда" Жерар Деулофеу объяснил свое решение уйти из каталонской "Барселоны".

"Я - не игрок, которому нравится сидеть на "скамейке" запасных. Когда я приехал, я знал, что в команде находится НеймарВпоследствии он ушел, но прибыли Дембеле и Паулиньо. Я должен был принять решение перебраться и завоевать доверие, играя", - цитирует 23-летнего игрока Daily Express.

Напомним, сегодня "Уотфорд" сыграет против "Челси". | soccernews.ru

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