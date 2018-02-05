Деулофеу объяснил свое решение уйти из "Барселоны"
Вингер английского "Уотфорда" Жерар Деулофеу объяснил свое решение уйти из каталонской "Барселоны".
"Я - не игрок, которому нравится сидеть на "скамейке" запасных. Когда я приехал, я знал, что в команде находится Неймар. Впоследствии он ушел, но прибыли Дембеле и Паулиньо. Я должен был принять решение перебраться и завоевать доверие, играя", - цитирует 23-летнего игрока Daily Express.
Напомним, сегодня "Уотфорд" сыграет против "Челси". | soccernews.ru
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