Деулофеу официально вернулся в "Барселону"

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Деулофеу официально вернулся в "Барселону"
Полузащитник Жерар Деулофеу вновь стал игроком "Барселоны", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист успешно прошел медобследование и подписал с каталонским клубом контракт до лета 2019 года.

Напомним, что "Барселона" воспользовалась опцией обратного выкупа хавбека и заплатила "Эвертону" 12 миллионов евро. Ранее Деулофеу уже играл за "Барсу" с 2011 по 2013 годы.

23-летний Деулофеу выступал за "Эвертон" с 2013 по 2014 годы, а также с 2015 года, провел за клуб 75 матчей и забил 8 голов. Также играл за "Севилью" и "Милан". За сборную Испании сыграл 3 матча и забил 1 гол. Чемпион Испании, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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