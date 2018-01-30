Деулофеу перешёл в "Уотфорд"

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Деулофеу перешёл в "Уотфорд"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе вингера Жерара Деулофеу в "Уотфорд".

"Шершни" арендовали 23-летнего испанца до лета 2018 года. В случае выполнения определённых условий каталонский клуб получит за эту сделку один миллион евро.

В этом сезоне Деулофеу сыграл за "Барселону" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи.

Не пропустите: "Барселона" арендовала полузащитника "Вильярреала". | http://soccernews.ru

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