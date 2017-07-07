Деулофеу попросил включить в свой контракт с "Барселоной" интересный пункт

Вингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу попросил включить в свой контракт с клубом один интересный пункт.

Как информирует испанская пресса, 23-летний футболист хочет добавить в подписанное им с "сине-гранатовыми" соглашение условие, при котором руководство "Барсы" будет готово отпустить его, если по итогам следующего сезона он не сыграет в составе команды определенного количества времени.

Напомним, "Барселона" начала поиски альтернативы Верратти. | soccernews.ru