Деулофеу попросил включить в свой контракт с "Барселоной" интересный пункт

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Деулофеу попросил включить в свой контракт с "Барселоной" интересный пунктВингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу попросил включить в свой контракт с клубом один интересный пункт.

Как информирует испанская пресса, 23-летний футболист хочет добавить в подписанное им с "сине-гранатовыми" соглашение условие, при котором руководство "Барсы" будет готово отпустить его, если по итогам следующего сезона он не сыграет в составе команды определенного количества времени.

Напомним, "Барселона" начала поиски альтернативы Верратти. | soccernews.ru

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