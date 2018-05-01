Деулофеу прокомментировал свое будущее

Форвард "Уотфорда" Жерар Деулофеу поделился мнением о своем будущем.

"Тренер хочет, чтобы я остался в "Уотфорде". Я должен трезво оценить ситуацию, а после принять решение. Мы с моим агентом посмотрим, что можно будет сделать. Сейчас я сохраняю спокойствие" - приводит слова Деулофеу Mundo Deportivo.

Напомним, что права на Деулофеу принадлежат "Барселоне".

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