Деулофеу пропустил первую тренировку "Барселоны"

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Деулофеу пропустил первую тренировку "Барселоны"Вингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу пропустил первую предсезонную тренировку своей команды.

Как информирует Marca, отсутствие 23-летнего футболиста на занятии "сине-гранатовых" было связано с тем, что он испытывает дискомфорт из-за травмы бедра, полученной им еще на чемпионате Европы U-21. Ввиду этого, тренерским штабом "Барсы" было принято решение отправить игрока поработать в тренажерный зал.

Напомним, Пике поставил цель на сезон перед Неймаром. | soccernews.ru

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