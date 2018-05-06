Деулофеу утверждает, что Месси вынуждает его покинуть "Барселону"

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Деулофеу утверждает, что Месси вынуждает его покинуть "Барселону"Вингер каталонской "Барселоны" Жерар Деулофеу, проводящий вторую часть текущего сезона в "Уотфорде", сделал громкое заявление относительно своего будущего.

Так, по сведениям goal.com, который ссылается на испанскую прессу, 24-летний игрок обвинил ведущего бомбардира "сине-гранатовых" Лионеля Месси в том, что тот вынуждает его ближайшим летом покинуть "Камп Ноу".

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Реала". | soccernews.ru

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