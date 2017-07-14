Деулофеу: "Уверен, что на этот раз у меня всё получится в "Барселоне"

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Деулофеу: "Уверен, что на этот раз у меня всё получится в "Барселоне"

Атакующий полузащитник "Барселоны" Жерар Деулофеу поделился эмоциями после своего возвращения в каталонский клуб.

"Я всегда хотел быть здесь. Мне пришлось много работать, чтобы попасть в "Барселону", потому что непросто попасть в основу такого клуба, но я буду стараться. Я уверен, что на этот раз у меня всё получится. У меня разнообразный опыт. Думаю, я вырос как игрок. Я буду выкладываться по полной, чтобы помочь команде. Здесь большая конкуренция, но я буду много работать каждый день и учиться у лучших, так как мы планируем завоёвывать титулы" - цитирует 23-летнего футболиста Marca.

Напомним, что Деулофеу заключил контракт с "Барселоной" до лета 2019 года. | http://soccernews.ru

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