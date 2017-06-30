Деулофеу вернулся в "Барселону"

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Деулофеу вернулся в "Барселону"

Полузащитник "Эвертона" Жерар Деулофеу перешел в "Барселону", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Каталонцы воспользовались возможностью обратного выкупа прав на футболиста. 

Пока неизвестно, останется ли хавбек в стане "Барсе" или же будет продан в другой клуб.

23-летний Деулофеу выступал за "Эвертон" с 2015 года, провел за клуб 75 матчей и забил 8 голов. Также играл за "Севилью" и "Милан". За сборную Испании сыграл 3 матча и забил 1 мяч. Чемпион Испании, победитель Лиги Европы. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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