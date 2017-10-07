Нападающий "Барселоны" Херард Деулофеу вновь попал в сферу интересов "Милана".

Напомним, что за миланцев испанец играл в прошлом сезоне играл на правах аренды.

В текущем сезоне Ла Лиги Деулофеу принял участие в пяти матчах, оформив один ассист.

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