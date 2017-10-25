Деулофеу впервые в карьере забил гол и отдал результативную передачу в матче испанского турнира

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании "Барселона" в гостях играет с "Мурсией".

В этом поединке забил гол и отдал результативную передачу нападающий каталонского клуба Жерар Деулофеу.

Стоит отметить, что форвард впервые отметился забытым мячом и голевым пасом в матче испанского турнира.

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