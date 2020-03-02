Деулофеу выбыл на длительный срок из-за травмы



Испанский нападающий "Уотфорда" Жерар Деулофеу пропустит не менее полугода из-за травмы колена, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист прошел медицинское обследование, которое выявило у него разрывы крестообразной связки и мениска. В ближайшее время испанец перенесет операцию. Эту травму он получил в матче 28-го тура чемпионата Англии с "Ливерпулем" (3:0).

В нынешнем сезоне 25-летний Деулофеу провел за "Уотфорд" 30 матчей во всех турнирах, забив четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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