Деулофеу забил первый гол после возвращения в "Барселону"

Вингер "Барселоны" Жерар Деулофеу забил гол в ворота "Малаги" (2:0).

Как сообщает Opta, это первый его гол после возвращения в каталонский клуб. Деулофеу провел 16 матчей и 14 раз пробил по воротам соперников.

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