Девич надеется получить вызов в сборную Украины
Форвард Марко Девич, последним клубом которого был "Ростов", все еще надеется получить вызов в сборную Украины.
"Вопрос со сборной - открытый. В последний раз я вызывался в 2014, если не ошибаюсь. Почти три года длится пауза. Но я со сборной не попрощался. Думаю, что вызов таки будет, но, к сожалению, я в последнее время не выходил на поле.
Играю для того, чтобы забивать голы и побеждать. Буду подниматься все выше, прогрессировать - привлеку внимание тренерского штаба. Конечно, я всегда буду мечтать вернуться в сборную Украины. Скучаю по этим матчам, очень не хватает адреналина от них", - приводит слова 33-летнего нападающего Футбол 24.
Напомним, Девич может завершить карьеру.
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