Девич остался без работы

Экс-игрок "Ростова" и "Рубина" Марко Девич получил статус свободного агента.

Как сообщает источник, футболист покинул "Вадуц" по обоюдному согласию.

Девич отыграл в клубе из Лихтенштейна один сезон, став обладателем кубка страны. По данным источника, 34-летний серб не собирается завершать карьеру.

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