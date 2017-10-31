Девич: "После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился"

Экс-форвард сборной Украины Марко Девич рассказал о своем решении покинуть Россию и перебраться в "Вадуц" из Лихтенштейна.

"После попыток заиграть в "Рубине", а потом в "Ростове", я психологически надломился. Но летом приехал в Белград, провел время с семьей, пришел в себя и понял: еще не настал тот момент, когда нужно заканчивать.

Физически чувствовал себя в полном порядке. Никаких травм или повреждений, которые бы побуждали завязывать с футболом. Словом, я решил, что так просто не сдамся.

Начал искать такие варианты, чтобы была постоянная игровая практика. Приоритетом при переходе в Вадуц стало то, что на меня большие надежды возлагал главный тренер команды. Деньги не играли никакой роли.

В течение карьеры я достаточно поиграл и достаточно заработал. В финансовом плане не чувствовал никаких проблем, хотел просто поиграть. Сейчас очень рад, что принял такое решение до сих пор нахожусь на футбольном поле", – сказал Девич. | http://soccernews.ru