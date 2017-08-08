Девич продолжит карьеру в Лихтенштейне
Известный украинский форвард сербского происхождения Марко Девич перешёл в "Вадуц", сообщает официальный сайт клуба.
33-летний футболист, который в последние сезоны играл за "Рубин" и "Ростов", подписал контракт до лета 2018 года.
Стоит отметить, что "Вадуц" базируется в Лихтенштейне, однако выступает во втором дивизионе чемпионата Швейцарии.
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