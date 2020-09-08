Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который является одним из совладельцем американского клуба "Интер Майами", использовал стикер "СКА-Хабаровск" в сториз своего Instagram.

"Береги руки, Крузи", – написал Бекхэм на фотографии, на которой его сын отбивает мяч.

45-летний Бекхэм в бытность футболистом выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов. За свою карьеру он выиграл 21 трофей.

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