Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети

Теги ска хабаровскдэвид бекхэм

Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который является одним из совладельцем американского клуба "Интер Майами", использовал стикер "СКА-Хабаровск" в сториз своего Instagram.

"Береги руки, Крузи", – написал Бекхэм на фотографии, на которой его сын отбивает мяч.

45-летний Бекхэм в бытность футболистом выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов. За свою карьеру он выиграл 21 трофей.

Не пропустите: Клуб Бекхэма одержал первую победу в своей истории. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии

Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов