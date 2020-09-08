Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети
Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, который является одним из совладельцем американского клуба "Интер Майами", использовал стикер "СКА-Хабаровск" в сториз своего Instagram.
"Береги руки, Крузи", – написал Бекхэм на фотографии, на которой его сын отбивает мяч.
45-летний Бекхэм в бытность футболистом выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов. За свою карьеру он выиграл 21 трофей.
Не пропустите: Клуб Бекхэма одержал первую победу в своей истории. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Это'О сравнил Месси и Азара
-
Дэвид Бекхэм использовал стикер "СКА-Хабаровск" в соцсети
-
"Эвертон" заинтересовался трансферной целью "Барселоны"
-
Манчини прокомментировал победу сборной Италии над Нидерландами в Лиге наций
-
"Рома" может вновь потерять Дзаньоло на длительный срок
-
"Шеффилд Юнайтед" усилился защитником "Челси"
-
Нголо Канте не покинет "Челси"
-
2
Это'О назвал следующего чемпиона Испании
-
Дубль Холанда принес Норвегии крупную победу в Лиге наций
-
Италия победила Нидерланды, Польша выиграла у Боснии
-
Агент Эдера не исключил уход форварда из "Локомотива"
-
Де Росси рассказал, какой клуб он хотел бы тренировать
-
Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
-
Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"
-
Хамес Родригес перешел в "Эвертон"
-
"Манчестер Юнайтед" опережает "Севилью" в борьбе за Регилона
-
1
Рикарду Куарежма вернулся в Португалию. Клуб шикарно представил игрока
-
Килиан Мбаппе заразился коронавирусом
-
"Барселона" не вела переговоров с Тьяго Алькантарой
-
"Зенит" заработает благодаря переходу Даниила Лесового в "Динамо"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22