Дэвид Бекхэм получит титул рыцаря

Теги дэвид бекхэм

Дэвид Бекхэм получит титул рыцаряФото: инстаграм Бекхэма/Автор неизвестен

Экс-футболист мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм в скором времени получит рыцарский титул, сообщает The Sun.

Отмечается, что англичанин должен был быть получить данный титул еще в 2014 году, но тогда Бекхэм оказался под подозрением в уклонении от уплаты налогов. С тех пор экс-капитан сборной Англии решил эту проблему.

По информации источника, Бекхэм уже внесен в список официальных рекомендаций на получение рыцарского титула в июне 2022 года.

Также не пропустите: Лукаку высказался об уходе из "Интера". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорин может вернуться в Россию

Кокорин может вернуться в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов