Дэвид Бекхэм получит титул рыцаря

Фото: инстаграм Бекхэма/Автор неизвестен

Экс-футболист мадридского "Реала", "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвид Бекхэм в скором времени получит рыцарский титул, сообщает The Sun.

Отмечается, что англичанин должен был быть получить данный титул еще в 2014 году, но тогда Бекхэм оказался под подозрением в уклонении от уплаты налогов. С тех пор экс-капитан сборной Англии решил эту проблему.

По информации источника, Бекхэм уже внесен в список официальных рекомендаций на получение рыцарского титула в июне 2022 года.

Также не пропустите: Лукаку высказался об уходе из "Интера". | http://soccernews.ru