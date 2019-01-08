Дэвид Бекхэм попал на обложку журнала "Love"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм сфотографировался для обложки нового номера журнала "Love".
На снимке Бекхэм смотрит вдаль, задумавшись. На его глазах зеленые тени, надет белый пиджак и бледно-розовая рубашка.
From the very first time he set foot on the field, @davidbeckham knew he wanted to be a football player. ‘That’s how my career started and that is where I felt most at ease, most confident and happiest. I turned into a totally different person. Once I was on the field I knew that was what I could do best.’ While his confidence came easily on the pitch, off the pitch was a different story. David Beckham is our #LOVE20.5 cover star, a catalogue of pictures from our first moving image issue - #movingLOVE. #LOVE20.5 goes on sale tomorrow. Photography by @callthis_number @steve__mackey @douglashartfilm Creative Director @kegrand Fashion Editor @mrkimjones David wears @dior Grooming @sydhayeshair and @mirandajoyce @house99 Thanks to @justinefoord
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10