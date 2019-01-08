Дэвид Бекхэм попал на обложку журнала "Love"

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Дэвид Бекхэм попал на обложку журнала "Love"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и "Реала" Дэвид Бекхэм сфотографировался для обложки нового номера журнала "Love".

На снимке Бекхэм смотрит вдаль, задумавшись. На его глазах зеленые тени, надет белый пиджак и бледно-розовая рубашка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From the very first time he set foot on the field, @davidbeckham knew he wanted to be a football player. ‘That’s how my career started and that is where I felt most at ease, most confident and happiest. I turned into a totally different person. Once I was on the field I knew that was what I could do best.’ While his confidence came easily on the pitch, off the pitch was a different story. David Beckham is our #LOVE20.5 cover star, a catalogue of pictures from our first moving image issue - #movingLOVE. #LOVE20.5 goes on sale tomorrow. Photography by @callthis_number @steve__mackey @douglashartfilm Creative Director @kegrand Fashion Editor @mrkimjones David wears @dior Grooming @sydhayeshair and @mirandajoyce @house99 Thanks to @justinefoord

Публикация от LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine)

Ранее футболист с женой Викторией посетили Неделю мужской моды в Лондоне.

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