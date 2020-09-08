Дэвид Бекхэм с женой переболели коронавирусом

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Дэвид Бекхэм с женой переболели коронавирусом

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм и его жена Виктория переболели коронавирусом, сообщает The Sun.

По сведениям издания, легендарная семейная пара переболела еще весной. Тогда супруги летали в США, где поучаствовали в большом количестве мероприятий. По возвращении в Великобританию Бекхэмы почувствовали себя плохо и на протяжении некоторого времени находились на карантине. В прессу о своей болезни они не сообщали.

45-летний Бекхэм является одним из совладельцев американского клуба "Интер Майами", который в нынешнем сезоне дебютировал в МЛС.

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