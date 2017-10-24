Дэвид Симэн: "Чемпионат Мира станет для Акинфеева очередным большим тестом"

Известный в прошлом английский вратарь Дэвид Симэн дал совет голкиперу московского ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву.

"Акинфеева хорошо знают в Европе, он выступает на высоком уровне уже долгое время. Естественно, вратарей, которые всегда на виду, много критикуют, но если ты ничего не читаешь - ты об этом и не знаешь. Домашний Чемпионат Мира станет для Акинфеева очередным большим тестом, и ему сейчас нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к турниру. Я сам проходил через все это. Просто нужно обходить стороной весь окружающий негатив и делать свое дело", - цитирует бывшего футболиста ТАСС.

Напомним, Гончаренко высказался о борьбе ЦСКА за чемпионство. | soccernews.ru