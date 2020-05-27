Дэвис в игре против "Боруссии" пробежал со скоростью 35,3 км/ч

Защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис продемонстрировал свою скорость в игре с дортмундской "Боруссией" (1:0).

Как сообщает сайт мюнхенского клуба, 19-летний футболист во время игры развил скорость в 35,3 км/ч.

Кроме того, канадец за весь матч совершил 42 забега на максимальной скорости. Также Дэвис стал лучшим игроком матча по количеству единоборств. Он поучаствовал в 36.

В этом сезоне на счету Дэвиса два гола и девять ассистов в 35 играх.

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