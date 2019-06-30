Девушка Адриано дала оценку конфликту между бразильцем и защитником ЦСКА

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Девушка Адриано дала оценку конфликту между бразильцем и защитником ЦСКА

Девушка нападающего "Спартака" Луиса Адриано Екатерина Дорожко прокомментировал конфликт между ее молодым человеком и защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным, который произошел во время матча 2-го тура Кубка Париматч. В этой встрече "Спартак" победил со счетом 3:1.

"Я не могу комментировать такие вещи. И никто не может, потому что мы не присутствуем на поле. Но зная Луиса, просто так он агрессировать не будет. На эту тему мы всегда ведем дома беседу", - написала Дорожко в своем Instagram.

Напомним, что конфликт между Набабкиным и Адриано произошел на 42-й минуте. Защитник ударил по ноге форварда, который уже лежал на газоне. В ответ бразилец толкнул оппонента в спину. За это оба игрока получили желтые карточки.

Через минуту Набабкин вновь ударил Адриано ногой в единоборстве за мяч и получил за это красную карточку. При этом Адриано, который отмахнулся и попал сопернику в лицо, не понес наказания.

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