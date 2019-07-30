Девушка Адриано: "Мы улетаем вместе"
Катерина Дорожко, девушка бывшего нападающего "Спартака" Луиса Адриано, сообщила, что она отправится в Бразилию вместе с футболистом, который перешел в "Палмейрас".
"Отвечаю всем и сразу, мы улетаем вместе. Хватит писать мне о том, что наша сказка закончилась. У нас все только начинается!" - написала Дорожко в своем Instagram.
32-летний Адриано выступал за "Спартак" с января 2017 года. Всего за московский клуб он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 15 результативных передач. В составе "красно-белых" он становился чемпионом России, а также выигрывал Суперкубок России.
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