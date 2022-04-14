Девушка-агент обвинила Самедова в домогательствах

Фото: инстаграм Полины Лельчук/Автор неизвестен

Агент Полина Лельчук рассказала, что к ней домогался бывший футболист "Спартака" и "Локомотива" Александр Самедов.

"Мы с Самедовым периодически созванивались по рабочим вопросам, когда он находился в "Локомотиве". Там надо было слышать тон, но суть была такая: я перевожу в рабочее русло, а он постоянно флиртовал и подкатывал либо общался свысока. Это слышали мои коллеги, они могут подтвердить, они слышали, как он разговаривает.

Он спрашивал, замужем ли я, почему в разводе, хочу ли детей, какие у меня планы. Это все за рамками рабочих вещей. Тем более таким тоном… Еще Самедов звонил мне в нетрезвом виде, ругался матом, повышал голос", - приводит слова Лельчук "Матч ТВ".

Стоит отметить, что некоторое время назад 37-лет ний Самедов покинул пост старшего селекционера "Локомотива" по молодежному футболу.

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