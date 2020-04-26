Девушка Буффона пошутила на тему, когда голкипер завершит карьеру

Илария Д’Амико, девушка вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, рассказала, что она раньше уйдет на пенсию, чем голкипер завершит карьеру.

"Я раньше уйду на пенсию, чем Джанлуиджи завершит карьеру. Мы познакомились с ним шесть лет назад. Мы говорим обо всем, но мне нельзя знать состав команды перед матчем. Нашему сыну Леопольдо четыре года, он с ума сходит от футбола. Я надеюсь, что он не пойдет по пути отца, так как я страдаю от выступлений Буффона. Мне кажется, что этот матч не завершится никогда", - цитирует Д’Амико Tuttosport.

Ранее сообщалось, что вратарь продлит контракт с туринским клубом до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов.

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