Девушка Буффона пошутила на тему, когда голкипер завершит карьеру
Илария Д’Амико, девушка вратаря туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, рассказала, что она раньше уйдет на пенсию, чем голкипер завершит карьеру.
"Я раньше уйду на пенсию, чем Джанлуиджи завершит карьеру. Мы познакомились с ним шесть лет назад. Мы говорим обо всем, но мне нельзя знать состав команды перед матчем. Нашему сыну Леопольдо четыре года, он с ума сходит от футбола. Я надеюсь, что он не пойдет по пути отца, так как я страдаю от выступлений Буффона. Мне кажется, что этот матч не завершится никогда", - цитирует Д’Амико Tuttosport.
Ранее сообщалось, что вратарь продлит контракт с туринским клубом до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 42-летний Буффон провел за "Ювентус" 11 матчей во всех турнирах и пропустил девять голов.
Не пропустите: Девушка Буффона рассказала, как они переживают карантин. | http://soccernews.ru
главное
-
Лунин станет вторым голкипером "Реала"
-
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки. С 18 мая можно будет работать в группах
-
"Ювентус" готов использовать пять футболистов в трансфере Погба
-
"Ювентус" поздравил с днем рождения своего бывшего игрока Александра Заварова
-
Капитан "Аякса" хочет сыграть "золотой матч" в чемпионате Нидерландов
Лента новостей
-
Девушка Буффона пошутила на тему, когда голкипер завершит карьеру
-
1
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта
-
1
Гус Тиль мог перейти в "Динамо" вместо "Спартака"
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
-
Бэйл понабивал маленький мячик и выполнил удар ножницами через себя
-
2
Игуаин рассказал, что едва не завершил карьеру после финала ЧМ-2014
-
1
Отец Черышева рассказал, когда "Валенсия" может вернуться к тренировкам
-
"Слуцк" обыграл "Белшину" в матче 6-го тура чемпионата Беларуси
-
Орещук: "Дзюба назвал всех агентов злом, забыв, кто спас ему карьеру после истории с кошельком Быстрова"
-
"Рома" готова приобрести защитника "Барсы" Фирпо
-
Экс-игрок "Зенита" Ломбертс рассказал, повлиял ли карантин на его жизнь
-
Доннарумма готов подписать новый контракт с "Миланом", но при одном условии
-
Голкипер "Аякса" Онана по-прежнему интересен "Барселоне"
-
1
Клопп назвал имя лучшего игрока, которого он подписал за время работы в "Ливерпуле"
-
Девушка Буффона рассказала, как они переживают карантин
-
"Эвертон" оштрафует Кина за нарушение карантина
-
Врач сборной России Безуглов рассказал, когда стоит возобновить сезон РПЛ
-
Спортивный директор "Баварии" рассказал о ходе переговоров о новом контракте с Нойером
-
Боатенг рассказал, почему "Милан" должен сохранить Ибрагимовича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16