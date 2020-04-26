Девушка Буффона рассказала, как они переживают карантин

Девушка голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Илария Д’Амико рассказала о переживаниях по поводу коронавируса.

Напомним, у нескольких игроков "старой сеньор" был обнаружен коронавирус. На данный момент все футболисты уже излечились.

"Мы были очень напуганы, когда узнали о диагнозе Ругани. Джиджи ведь такой ласковый, любит обнимать своих товарищей по команде.

Когда команда снова соберется, ему придется сдерживать свои эмоции. Мы чувствовали себя взволновано, пока не получили результаты тестов и он были отрицательными. Джиджи был изолирован в одной команде, чтобы защитить детей. После трех дней мы вздохнули с облегчением", - передает слова Д’Амико Football Italia.

Ранее сообщалось, что 4 мая в Италии карантинные ограничения частично отменяться.

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