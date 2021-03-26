Девушка бывшего игрока "Реала" Хесе планирует выпустить горячее видео с футболистом (фото красотки)

Фото: Твиттер @JeseRodriguez10

Девушка футболиста Хесе Родригеса Аура Руис заявила, что скоро покажет интимное видео с бывшим игроком ПСЖ и "Реала".

"Хесе — мой партнер. Когда ты прощаешь человека, многое можно забыть. Мы любим друг друга, иначе бы мы не были вместе.

Я люблю секс-игрушки и использую их в отношении с партнером. У меня очень много все интересного! Есть такие, о которых он не догадывался. В скором времени я хочу выпустить сексуальное видео обо мне и Хесе", — цитирует девушку Mtmad.

Напомним, футболист не так давно уже попадал в сексуальный скандал из-за которого ему пришлось уйти из ПСЖ. Теперь футболист играет за "Лас-Пальмас".