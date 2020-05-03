Девушка де Лигта опубликовала интересное видео с футболистом

Защитник "Ювентуса" и сборной Голландии Маттейс де Лигт в инстаграме в сторис опубликовал видео, как его под машинку подстригает девушка.

Аннеке Моленар постригла его под машинку, пока де Лигт читал журнал.

Видео можно посмотреть по ссылке.

На данный момент де Лигт и Молинар находятся на самоизоляции в Нидерландах. По возвращении в Италию голландцу придется провести 14 дней на карантине.

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