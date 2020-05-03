Девушка де Лигта опубликовала интересное видео с футболистом
Защитник "Ювентуса" и сборной Голландии Маттейс де Лигт в инстаграме в сторис опубликовал видео, как его под машинку подстригает девушка.
Аннеке Моленар постригла его под машинку, пока де Лигт читал журнал.
Видео можно посмотреть по ссылке.
На данный момент де Лигт и Молинар находятся на самоизоляции в Нидерландах. По возвращении в Италию голландцу придется провести 14 дней на карантине.
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