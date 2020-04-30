Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло
Ориана Сабатини, девушка аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, прокомментировала информацию о том, что футболист в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус.
"У Пауло не было положительного теста. Мы все еще ждем результат. Данная информация точно идет не от нас. Мой тест показал отрицательный результат", - приводит слова Сабатини TyC Sports.
Впервые информация о заболевании аргентинца появилась около месяца назад.
В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
Не пропустите: Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил. | http://soccernews.ru
главное
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
17 из 20 клубов ФНЛ поддержали досрочное завершение сезона
Лента новостей
-
1
Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло
-
Один из спонсоров чемпионата Франции разорвал контракт с Лигой 1 из-за досрочного завершения сезона
-
Футболист Фролов поддержал хоккеиста, который раскритиковал правительство России
-
Появилось видео, как автомобиль бывшего игрока "Барселоны" устроил ДТП в Краснодаре
-
Журналист Егоров прояснил позицию "Ростова" по возобновлению сезона РПЛ
-
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Дзагоева в "Спартак"
-
Азар успеет восстановиться от травмы до возобновления Примеры
-
Стала известна дата потенциального возобновления розыгрыша АПЛ
-
Мамаев готов единолично возместить ущерб телеведущей Ушаковой
-
Головин назвал пятёрку лучших игроков РПЛ
-
Шюррле потратил почти 400 тысяч на помощь российскому ребёнку
-
Тренер "Динамо" отказался обсуждать возможное возвращение Кокорина
-
Кейн восстановился после операции на бедре
-
"Бавария" отказалась выкупать защитника "Реала"
-
Головин прокомментировал досрочное завершение сезона во Франции
-
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в еврокубках в следующем сезоне
-
Фанаты "Локомотива" выступили против отставки Сёмина
-
СМИ: ПСЖ признают чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона
-
Уткин объяснил, почему не обратился в полицию после угроз Соловьёва
-
"Милан" сделал Доннарумме конкретное предложение о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16