Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло

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Девушка Дибалы прокомментировала информацию о еще одном положительном тесте на коронавирус у Пауло

Ориана Сабатини, девушка аргентинского нападающего туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, прокомментировала информацию о том, что футболист в четвертый раз сдал положительный тест на коронавирус.

"У Пауло не было положительного теста. Мы все еще ждем результат. Данная информация точно идет не от нас. Мой тест показал отрицательный результат", - приводит слова Сабатини TyC Sports.

Впервые информация о заболевании аргентинца появилась около месяца назад.

В нынешнем сезоне 26-летний Дибала провел за "Ювентус" 34 матча во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач. 

Не пропустите: Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил. | http://soccernews.ru
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