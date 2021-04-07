Девушка Дибалы раскритиковала жизнь в Турине

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Девушка Дибалы раскритиковала жизнь в Турине

Фото: инстаграм Орианы Сабатини

Ориана Сабатини, девушка аргентинского нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, заявила, что ей не нравится жить в Турине.

"В Турине не слишком много возможностей чем-то заняться. Жить тут скучно. В выходные мы стараемся куда-то поехать, так как Пауло тоже скучает. Я пытаюсь занять себя, беру уроки бокса, готовлю, читаю, пишу песни", - приводит слова Сабатини Football Italia.

В нынешнем сезоне 27-летний Дибала провел за "Ювентус" 16 матчей во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года. С 24-летней Сабатини он встречается с 2018 года.

Не пропустите: Отношения "Ювентуса" с Дибалой испорчены. | http://soccernews.ru
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