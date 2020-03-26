Девушка Дибалы рассказала о заражении коронавирусом
Ориана Сабатини, девушка нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, дала комментарии по поводу заболевания коронавирусом.
Напомним, что инфекция была обнаружена как у футболиста, так и у его возлюбленной.
"Мы находимся на карантине девять дней. Сейчас нам лучше, но два-три дня назад мне было довольно плохо. Врачи сказали, что возьмут ещё один мазок 31 марта. А пока предписали нам отдых и приём витаминов. Это похоже на начало заболевания гриппом, ломота во всём теле, усталость. Высокой температуры у меня не было. Я ощутила странный шум в лёгких, а потом стало плохо и Пауло", - цитирует Сабатини La Gazzetta dello Sport.
Стоит отметить, что помимо Дибалы коронавирусом болеют ещё два игрока "Ювентуса" - Даниэле Ругани и Блез Матюиди.
Не пропустите: Дибала рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
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|Хеллас Верона
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|25
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|Болонья
|26
|34
|11
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|25
|32
|12
|Кальяри
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|Фиорентина
|26
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|26
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|25
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|25
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|Лечче
|26
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|26
|18
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