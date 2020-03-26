Девушка Дибалы рассказала о заражении коронавирусом

Ориана Сабатини, девушка нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, дала комментарии по поводу заболевания коронавирусом.

Напомним, что инфекция была обнаружена как у футболиста, так и у его возлюбленной.

"Мы находимся на карантине девять дней. Сейчас нам лучше, но два-три дня назад мне было довольно плохо. Врачи сказали, что возьмут ещё один мазок 31 марта. А пока предписали нам отдых и приём витаминов. Это похоже на начало заболевания гриппом, ломота во всём теле, усталость. Высокой температуры у меня не было. Я ощутила странный шум в лёгких, а потом стало плохо и Пауло", - цитирует Сабатини La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что помимо Дибалы коронавирусом болеют ещё два игрока "Ювентуса" - Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

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