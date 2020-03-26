Девушка Дибалы рассказала о заражении коронавирусом

Теги ювентуспауло дибалакоронавирус

Девушка Дибалы рассказала о заражении коронавирусом

Ориана Сабатини, девушка нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, дала комментарии по поводу заболевания коронавирусом.

Напомним, что инфекция была обнаружена как у футболиста, так и у его возлюбленной.

"Мы находимся на карантине девять дней. Сейчас нам лучше, но два-три дня назад мне было довольно плохо. Врачи сказали, что возьмут ещё один мазок 31 марта. А пока предписали нам отдых и приём витаминов. Это похоже на начало заболевания гриппом, ломота во всём теле, усталость. Высокой температуры у меня не было. Я ощутила странный шум в лёгких, а потом стало плохо и Пауло", - цитирует Сабатини La Gazzetta dello Sport.

Стоит отметить, что помимо Дибалы коронавирусом болеют ещё два игрока "Ювентуса" - Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

Не пропустите: Дибала рассказал о состоянии своего здоровья после заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Вальядолид" интересуется Кокориным

"Вальядолид" интересуется Кокориным

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов