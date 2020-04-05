Девушка Дибалы высказалась о результатах повторного теста на коронавирус

1 Теги ювентуспауло дибалакоронавирус

Девушка Дибалы высказалась о результатах повторного теста на коронавирус

Ориана Сабатини, девушка нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы, высказалась о прохождении теста на коронавирус.

"21 марта мы с Пауло сдали тест, он оказался положительным. Три дня назад мы сдали еще один тест, который был отрицательным, однако третий вновь вышел положительным.

Я все еще больна заражена коронавирусом. Я не понимаю, как это работает, и почему получаются разные результаты", - заявила Ориана.

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