Девушка дня: Адриана Позуеко - "антимадридиста" и подруга защитника "Реала" Тео Эрнандеса

Судьба сыграла с Адрианой Позуеко - подругой защитника мадридского "Реала" Тео Эрнандеса, который текущий сезон на правах аренды проводит в Сан-Себастьяне - злую шутку. История такова: еще когда ее возлюбленный выступал за "Атлетико", она опубликовала в своем инстаграме следующее фото с сообщением такого содержания: "Моя мама сделала меня "антимадридиста".

Однако девушке пришлось срочно удалять это фото, когда ее парень летом 2017-го года принял предложение королевского клуба и перебрался на "Сантьяго Бернабеу".

Тем не менее, на странице Адрианы в социальных сетях осталось много других интересных для болельщиков снимков:

Не пропустите: продолжение эксклюзивного материала об истории "Барселоны" в XXI веке. | soccernews.ru