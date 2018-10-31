Девушка дня: Адриана Позуеко - "антимадридиста" и подруга защитника "Реала" Тео Эрнандеса

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Девушка дня: Адриана Позуеко - "антимадридиста" и подруга защитника "Реала" Тео ЭрнандесаСудьба сыграла с Адрианой Позуеко - подругой защитника мадридского "Реала" Тео Эрнандеса, который текущий сезон на правах аренды проводит в Сан-Себастьяне - злую шутку. История такова: еще когда ее возлюбленный выступал за "Атлетико", она опубликовала в своем инстаграме следующее фото с сообщением такого содержания: "Моя мама сделала меня "антимадридиста".

Однако девушке пришлось срочно удалять это фото, когда ее парень летом 2017-го года принял предложение королевского клуба и перебрался на "Сантьяго Бернабеу".

Тем не менее, на странице Адрианы в социальных сетях осталось много других интересных для болельщиков снимков:

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Комментарии
Фанат РМ

это всё неправда-девушка дня это Вахтанг,который ДЫРЯВЫЙ

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ВИКТОР

эх отлизать бы тебе письку

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