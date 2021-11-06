Девушка дня: Аида Уразбахтина - шикарная подруга футболиста "Рубина" Владислава Игнатьева

Фото инстаграм Аиды Уразбахтиной

Карьера Владислава Игнатьева пошла на спад после летнего перехода из "Локомотива" в "Рубин". Семь матчей в июле и августе, травма, и в последнее время о нём практически ничего не слышно. Впрочем, 34-летнему футболисту не даёт скучать его обворожительная спутница Аида Уразбахтина. Судя по соцсетям влюблённых, они нередко выбираются на различные мероприятия. Видимо на них экс-игрок сборной России сейчас более востребован, чем на футбольном газоне.

Что касается девушки Игнатьева, то она позиционирует себя, как деятель искусств. Звезда шестого сезона шоу "Холостяк" имеет почти миллион подписчиков в инстаграме. У Аиды есть сын от первого брака, фотографии с которым она часто выкладывает в сеть. Уразбахтина обладает модельной внешностью. Благодаря регулярным тренировкам её фигура близка к идеальной. Давайте убедимся в этом вместе в рубрике "Девушка дня".

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