Девушка дня: Альба Карильо - модель, которой приписывают роман с вратарём "Реала" Тибо Куртуа

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа - завидный холостяк, вокруг имени которого ходит много слухов. Один из таковых - информация о романе с испанской моделью и телеведущей Альбой Карильо. Пару видели несколько раз в ресторане, однако девушка путём своего инстаграма поспешила опровергнуть публикации прессы и догадки поклонников. Тем не менее, Альба настолько обворожительна, что пройти мимо нашей постоянной рубрики у неё не было шансов.

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