Девушка дня: Александра Мендес - венесуэльская модель, которая вела интимную переписку с Криштиану Роналду

Несколько дней назад венесуэльская модель Александра Мендес в эфире телешоу "Magaly TV La Firme" призналась, что около трёх лет назад вела интимную переписку с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду. Мы заглянули в инстаграм этой прекрасной барышни и вопрос, что звёздный португалец в ней нашёл, отпал сам собой. Мимо такой точно не пройдёшь! Давайте заценим вместе.

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