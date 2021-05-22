Девушка дня: Алина Сабирова - блогерша, ставшая женой хавбека "Спартака" Наиля Умярова

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Девушка дня: Алина Сабирова - блогерша, ставшая женой хавбека "Спартака" Наиля Умярова

Фото инстаграм Алины Сабировой

Несколько дней назад стало известно, что полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров попрощался с холостяцкой жизнью. 20-летний футболист женился на Алине Сабировой, которая занимается блогерством и имеет инстаграм с аудиторией, превышающей 335 тысяч подписчиков.

Кто же эта красавица, покорившая сердце хавбека "красно-белых"? Давайте разбираться в рубрике "Девушка дня".

 

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